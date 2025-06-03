Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’daki köy yollarının durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Her gün vatandaşlardan bozuk yollarla ilgili görüntüler geldiğini ifade eden Tahtasız, “Çorum'un 759 köyü var. En az 600 köyün yollarında asfalta hasret, asfaltlananlar yamalı bohçaya dönmüş, çiçek diksen yetişecek, köstebek götürsen yuva sorunu olmayacak” dedi.

Karadona Köyü’nden gelen yol görüntülerine dikkat çekerek, bu bölgede ağır yüklü kamyonların yolları bozduğunu belirten Tahtasız, “Köylülerimiz, ‘Asfalt yapmasanız da bayramdan önce bir grider gönderin’ diye sesleniyor” dedi.

Yolların kısa sürede bozulduğunu vurgulayan Tahtasız, “Karaağaç Palabıyık Yolu yapıldı, 6 ay sonra kullanılamaz hale geldi. Köylü, ‘Böyle yapacaklarsa hiç yapmasınlar’ diyor” diye konuştu.

“SUSUZ KÖYLER, MİKROP SAÇAN SU DEPOLARI VAR”

Tahtasız sadece yolların değil, köylerdeki altyapı sorunlarının da görmezden gelindiğini belirtti. Birçok köyde içme suyu, kanalizasyon ve internet erişimi gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını dile getiren Tahtasız, “Su depolarının çoğu 30-40 yıllık, klorlama yapılmıyor, yenileme yok” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, köylerde ev, ahır, çiftlik yapmak isteyen vatandaşların uzun bürokratik süreçlerle karşılaştığını söyleyen Tahtasız, “Köyüne dönmek isteyen vatandaş bile türlü engelle karşılaşıyor. Üreticiye değer verdiklerini söylüyorlar ama uygulama böyle değil” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ

“ÇORUM HALKI ARTIK İNANMIYOR”Köylerde yaşanan sorunların yıllardır seçim vaadi olarak kullanıldığını ancak somut adım atılmadığını savunan Tahtasız, “Her seçim öncesi gölet, baraj, yol yapılacak deniyor ama çoğu tabela projede kalıyor. Artık kimse inanmıyor” dedi.“VARSA BİR YOL YAPIM PROGRAMI, KAMUOYUNA AÇIKLAYIN”Tahtasız son olarak Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve AKP milletvekillerine seslenerek, “Eğer elinizde bir yol yapım programı varsa, ne zaman hangi yol yapılacaksa, bunu kamuoyuna duyurun. Köylü, sesini duyurmak için çabalıyor. Biz de onların sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.