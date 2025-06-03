AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Av. Yakup Alar, Bakan Murat Kurum’a gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası önemli kazanımlar elde ettiklerini duyurdu. Ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada, “Ziyaretimiz, adeta bir Çorum Çalıştayı gibi verimli geçti. İlimize hem nakdi kaynaklar hem de projelerimize ciddi destekler sağlandı” denildi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammet Fatih Temur ve AK Partili ilçe belediye başkanlarının da katıldığı ziyaretle ilgili yapılan ortak açıklamada, bu ziyaretin sonuçları “birlikteliğin bereketi” olarak değerlendirildi.

Ahlatcı, Kaya ve Alar, ziyaret öncesinde taleplerin titizlikle hazırlandığını belirterek, “Çorum’un sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışıyoruz. Taleplerimiz karşılık buldu. Bu destekler hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak, şehrimizin cazibesini yükseltecek.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından Çorum İl Özel İdaresi ve belediyelere yapılan destekler şu şekilde sıralandı:

“Çorum İl Özel İdaresi’ne; 1 adet ekskavatör temini, 1 adet kazıcı yükleyici temini, 300 adet çöp konteyneri dağıtımı (Kargı ve Alaca il özel idareye 50'şer adet), Boğazkale ilçesi çevre düzenlemesi için 5 milyon TL hibe, Osmancık tarihi hamamı için 5 milyon TL kaynak aktarımı, imar planı yapımı için 5 milyon TL kaynak aktarımı, içme suyu, kanalizasyon ve bireysel foseptik için 10 milyon TL hibe, köy yolları istinat duvarı projeleri için 5 milyon TL hibe.”

“Çorum Belediyesi’ne; Kale etrafı 1. etap kentsel dönüşüm çalışmaları, Mimar Sinan Mahallesi kentsel dönüşüm projeleri, Çomar mevki planlama çalışmaları, 2026’da atıksu arıtma tesisi ihalesi, araç alımı için 100 milyon TL kredi, İkizkonaklar restorasyonu için 10 milyon TL kaynak aktarımı, Kale restorasyon çalışmaları, karbon yutak alanları için çalışma başlatılıyor, sıfır atık projeleri için 10 milyon TL hibe, 300 adet çöp konteyneri temini, büyük yol süpürme aracı temini, büyük çöp kamyonu temini, hafriyat atık dönüşümü için 10 milyon TL hibe + 20 milyon TL kredi, HES (Hidroelektrik Santral) için 60 milyon TL kredi, Gazi Caddesi sokak sağlıklaştırma için 10 milyon TL hibe, Çimento arazisi hasılat paylaşımı ihalesi 2-3 ay içinde yapılacak.”

“Bayat Belediyesi’ne; TOKİ sosyal konut ihalesi, büyük çöp kamyonu temini, kadınlar lokali ve park düzenlemesi için 6 milyon TL destek, yol ve kaldırım imalatları için 5 milyon TL hibe.”

“İskilip Belediyesi’ne; içme suyu projeleri için 7 milyon TL hibe ,15 milyon TL kredi, sokak sağlıklaştırma için 7 milyon TL hibe, kaya düşmesi ile ilgili yerinde gözlem yapılacak, ekskavatör temini, sıfır atık projeleri için 3 milyon TL hibe.”

“Uğurludağ Belediyesi’ne; kazıcı yükleyici temini, yol ve kaldırım imalatları için 4 milyon TL hibe, sokak sağlıklaştırması için 3 milyon TL kaynak, TOKİ yeni proje çalışması başlatıyor, 75 adet çöp konteyneri dağıtımı.”

“Ortaköy Belediyesi’ne; kazıcı yükleyici fark bedeli için 1 milyon TL hibe, doğal arıtma ve altyapı projeleri için 3 milyon TL hibe, içme suyu projeleri için 24 milyon TL destek, 50 adet çöp konteyneri temini.”

“Boğazkale Belediyesi’ne; kamulaştırma için 3 milyon TL kaynak, içme suyu GES (Güneş Enerji Sistemi) için 4 milyon TL hibe, imar planı çalışmaları başlatılıyor, su deposu ve içme suyu projeleri için 3 milyon TL hibe.”

“Düvenci Belediyesine; Belediye binası için 3 milyon TL hibe, mezarlık çevresi beton duvar ve çevre düzenlemesi için 1 milyon TL kaynak, üstyapı işçilikleri için 2 milyon TL hibe, tarım arazileri ile ilgili yeni düzenlemeler geliyor, sıfır atık minibüsü temin ediliyor.”

“Laçin Belediyesi’ne; kamyon alımı için 4 milyon TL kredi, mini ekskavatör alımı için 2 milyon TL hibe, 50 adet çöp konteyneri temini, altyapı ve üstyapı projeleri için 3 milyon TL hibe, doğal arıtma tamiri için 1 milyon TL hibe.”