Ankara’nın simgesi haline gelen Anıtkabir, I. ve II. TBMM binaları, müzeler ve şehrin tarihî mekânları ziyaret edildi. Öğrenciler, Cumhuriyetimizin kalbinde, geçmişle iç içe geçirdikleri bu anlamlı yolculukta tarih bilinci kazanırken, arkadaşlık bağlarını da güçlendirme fırsatı buldu.

Bol bol kahkahaların duyulduğu, dostlukların pekiştiği bu gezide, öğrencilerin gözlerindeki heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi. Öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli bir günün ardından anılarına yeni ve değerli bir sayfa daha ekledi.

Bu güzel gezi, öğrencilerin zihinlerinde uzun yıllar silinmeyecek özel bir yer edindi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ