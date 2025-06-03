Belediye Meclis Üyeleri Sedat Genç, Erkan Özbal ve Müslüm Acar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Tahtasız, üreticilerin 1 Haziran Dünya Süt Günü'nde yine çaresiz, ümitsiz ve borç içerisinde girdiğini kaydederek, “Bugün için sıcak sütün kilosu 17 lira 15 kuruş. Ulusal Süt Konseyi tarafından yeni açıklanacak fiyat soğuk süt olarak açıklanmalıdır. Bu adım dahi üreticiye biraz nefes aldıracaktır” dedi.

Üreticinin 1 kilo süt sattığında 1.5 kilo kesif yem alabilmesi gerektiğini belirten Tahtasız, “Bugün 1 kilo kesif yemin fiyatı 14 lira. Dolayısıyla çiğ süt fiyatı da en az 21 lira olmalıdır.

Hesap bu kadar basitken, Ulusal Süt Konseyi her açıkladığı fiyatla süt üreticimizi hüsrana uğratmaktadır. Bu düşük fiyat politikası damızlık inekleri kesime göndermektedir” ifadelerini kullandı.

Damızlık ineklerin kesime gitmesini istemediklerini söyleyen Tahtasız, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Damızlık ineklerin kesime gitmesi demek et ve süt fiyatlarının artması demektir.

Bu iktidar uyguladığı hayvancılık politikası ile kendi yarattıkları enflasyonun sebebini ineklere bağlıyor. İktidar inekleri vatan haini, ineklerin memesinden akan sütü de enflasyonun sebebi olarak görüyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ

Ülkemizin yeniden tarım ve hayvancılık ülkesi haline gelmesi için etkin ve kalıcı adımlar atılmalıdır.Tarım Kanunu'na göre çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i destek olarak verilmesi gerekiyor. Bu da 635 milyar TL ediyor.Ancak iktidar çiftçilerimize vermesi gerekenin 4'te 1'inden dahi daha az destek veriyor. Çiftçilere verilen 135 milyarlık destekle övünülüyor.Çiftçimiz hak ettiği desteği alsa bugün ne ekilen araziler terk edilir, ne damızlık inekler kesime gider, ne de eti pahalı yerdik.Partimizin tarım ve hayvancılığa yaklaşımı nettir. Sorunları biliyoruz, çözümlerimiz hazır. İktidara geldiğimizde bu ülkeyi yeniden tarım ve hayvancılık ülkesi yapacağız. Biz inandık halkımız da inansın; her şey çok güzel olacak.”