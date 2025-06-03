AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Mecitözü’nde düzenlenen süt soğutma tankı dağıtım töreninde üreticilerle bir araya geldi. Törende yapılan konuşmalarda Çorum’un süt üretimindeki hızlı yükselişi ve sağlanan desteklerin sonuçları dikkat çekti.

Milletvekili Ahlatcı, “Çorum olarak 10 ilin içinde yer aldığımız süt havzasında üretimimizi hızla artırıyoruz. Yıllık süt üretimimizi 20.000 tondan 50.000 tona çıkararak büyük bir başarıya imza attık. Bu başarı; üreticimizin gayreti, devletimizin destekleri ve kurumlarımızın uyumlu çalışmasıyla mümkün oldu” dedi.

Özellikle Ziraat Bankası’nın faiz indirimli kredileri, DOKAP ve TKDK desteklerinin üretim kapasitesine ciddi katkı sağladığını vurgulayan Ahlatcı, “Bu önemli gelişmelerin öncüsü olan DOKAP Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm üreticilerimizin 1 Haziran Dünya Süt Günü’nü kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.