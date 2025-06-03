Toplam maliyeti 2,8 milyon lira olan projenin %70’i Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilirken, geri kalan kısmı Mecitözü Süt Üreticileri Birliği tarafından karşılandı. Proje kapsamında, 2 adet 2000 litre, 5 adet 1000 litre ve 15 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı ile toplam 22 adet süt aktarma pompası temin edildi. Ayrıca, sütte hızlı şekilde su analizi yapılmasına olanak sağlayacak kriyoskopi cihazının alımı için de çalışmalar başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve kültür olduğunu vurguladı.

Sütün yüksek besin değeri taşımasına rağmen hızlı bozulabilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Göktekin, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere, sağım sonrası uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen sütlerde hem kalite kaybı yaşanmakta hem de üreticilerimizin gelir kaybı oluşmaktadır. Bugün burada tanıtımını yaptığımız bu proje ile hedefimiz, bu kayıpların önüne geçmek; çiğ sütün daha uzun süre tazeliğini korumasını sağlamak ve sütümüzün pazarda daha kaliteli, daha değerli hale gelmesini temin etmektir. Aynı zamanda süt toplama sürecinde ortaya çıkan hijyen ve depolama sorunlarını da büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”



Proje ile sadece teknik bir altyapı yatırımı yapılmadığının altını çizen Göktekin, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu projeyi sadece birkaç tankın temin edilmesi olarak görmüyoruz. Bu proje, üretim zincirinin tamamını güçlendiren, süt sektöründe kaliteyi artıran, üretici ve tüketici arasındaki güven köprüsünü sağlamlaştıran bir kalkınma hamlesidir. Kaliteli süt demek, kaliteli işleme, daha iyi ürün ve nihayetinde daha yüksek gelir demektir. Bu da hem üreticimizin yüzünü güldürecek hem de tüketicimize daha sağlıklı ve hijyenik ürün ulaşmasını sağlayacaktır.”

Göktekin ayrıca proje ile ilgili teknik detayları da paylaşarak şunları aktardı:

“Toplam maliyeti 2,8 milyon TL olan bu projede %70 oranında DOKAP destekli bütçe kullanılmış olup, geri kalan kısmı ise Mecitözü Süt Üreticileri Birliğimizin katkılarıyla karşılanmıştır. Proje kapsamında ilimize 2 adet 2000 litre, 5 adet 1000 litre ve 15 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı kazandırılmıştır. Ayrıca 22 adet süt aktarma pompası alımı gerçekleştirilmiş, sütte su oranının tespiti amacıyla kullanılacak kriyoskopi cihazı temini için de çalışmalar başlatılmıştır.”

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Özel İdare İl Genel Sekreteri Recep Cıplak, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda üretici katıldı.