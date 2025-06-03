1992 yılından beri aralıksız 33 yıldır Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görev yapan 67 yaşındaki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç emekliliğini bekliyordu. Bir süredir kalp damarlarıyla ilgili tedavi gören Kılıç kalp krizi geçirerek kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum’un Alaca İlçesi Örükaya Köyü’nden Hacı Enver Kılıç’ın oğlu merhum Osman Kılıç'ın kardeşi Fethi Kılıç için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, adli ve idari yargı mensupları, Baro Başkanı Av. Sinan Barut, BAİBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, İİBF Dekanı Prof. Dr. Rahmi Yücel, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrencileri, dostları ile merhumun eşi, çocukları ve yakınları katıldı.



Düzenlenen törende merhum Kılıç’ın oğlu Furkan Kılıç, İİBF Dekanı Prof. Dr. Rahmi Yücel, Üniversite Rektör Vekili Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Ankara Valisi Vasip Şahin duygu yüklü konuşmalar yaparak Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ettiler.

Akademik ve idari personel, öğrenciler, çalışma arkadaşları, komşuları ve dostları, Dr. Öğretim Üyesi Fethi Kılıç ile ilgili anılarını paylaşarak merhuma Allah’tan Rahmet dilediler.

Konuşmaların ve yapılan duanın ardından merhum Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Kılıç’ın cenazesi Ali Ericek Uygulama Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından Karaköy Mezarlığı’na defnedildi.