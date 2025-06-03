Çorum Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen nikahta şahitlikleri ise Çorum İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Esra Narıldar ve Cansu Özçiftçi yaptı.

Nikahtan sonra çifte mutluluklar dileyen Albay Çetinkaya evlilik cüzdanını geline verdi.

Jandarma Teğmen Akın Döker, Melik İkbalbilgen, Yusuf Gündoğdu, Taner Deniz be Alperen Budak birliklerinden izin alarak devre arkadaşları Jandarma Teğmen Emirhan Ardoğan’ı nikahında yalnız bırakmadılar.

Gülbeyaz- Tuncer Sözüdoğru çiftinin kızları Av. Başak Sözüdoğru ile Sariye -Şaban Ardoğan çiftinin Jandarma Teğmen oğlu Emirhan Ardoğan’ın nikahına çok sayıda davetli de şahit oldu.

Editör: Haber Merkezi