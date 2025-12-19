Muhtarlar, uzun süredir beklenen yol çalışmasının hayata geçirilmesinde destek sağlayan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ile İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü İsmail Kapucu’ya teşekkürlerini iletti.

Yol çalışmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirten muhtarlar, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu ifade etti. Grup yolunun köyler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini vurgulayan muhtarlar, hizmetlerin devam etmesini temenni etti.

Yetkililerin kırsal altyapıya verdiği önemin memnuniyet verici olduğunu dile getiren muhtarlar, köy halkı adına destek sunan herkese şükranlarını sundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ