Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği'nin heyecanla beklenen olağan genel kurulu yapıldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurulda, iki aday başkanlık için yarıştı.

Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü, aldığı 102 oyla Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı seçildi. Diğer aday Aksungur Köyü Muhtarı Muammer Kambur ise 42 oyda kaldı. 2 oy geçersiz sayıldı.

Çorum'daki muhtarlar, dernek genel kuruluna büyük ilgi gösterdi. Yeni başkan Yıldırım Külcü, görev süresince muhtarların sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını belirtti.

Kongreye katılan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur da başkan adaylarına başarı dileklerinde bulundu ve yeni dönemde muhtarlara başarılar diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ