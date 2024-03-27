31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Çorum'daki muhtar adayları seçim vaatleri ile öne çıkıyor.

Adaylar, vaatlerini ya sosyal medyadan ya da sokaklara asılan afişler aracılığıyla duyuruyor. Tarhan Köyü muhtar adayı Şaban Sevinç de iddialı vaatleriyle dikkat çekiyor.

Köyde ev yeri olmayanlara meralardan ev yeri sözü veren muhtar adayının afişe yazdırdığı diğer vaatleri ise şunlar: "Her ay köy bütçesine muhtar maaşımdan 5 bin lira verilecek.

Cemevi halka açık olacak. Çayır mera alanları tel örgüye alınacak. Köyün içme suyuna güneş paneli takılacak. Her ay düzenli olarak toplantı yapılacak. Kır düğünü salonu yapılacak. Mezba yapılacak. Köyümüze çocuk parkı yapılacak."