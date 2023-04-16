ADD Şube Başkanı Demirer, Köy Enstitüsü modelinin güncellenerek yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Köy Enstitülerinin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Demirer, “Atatürk Devrimcilerinin bugünkü en önemli görevlerinden biri, kuruluşunun 93. yılında Köy Enstitüleri’ni günümüz koşullarında yeniden eğitim sistemimize kazandırmak olmalıdır. Taşımalı eğitim adlı ucube ile köy okullarını kapatıp çocuklarımızı imamlara ve laik cumhuriyet düşmanı tarikat şeyhlerinin iflah olmaz cehaletine tutsak eden çağ ve akıl dışı zihniyet ancak Atatürk Cumhuriyeti’nin bilim ışığı yeniden yakılarak yenilgiye uğratılabilir” dedi. (Haber Merkezi)