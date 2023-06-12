5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 16’ncı maddesi ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 109’uncu Maddesine göre oluşturulan Koruma Kurulu’nun 2023 yılı Haziran ayı toplantısı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş yönetiminde yapıldıb
Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Borsa Başkanı Naki Özkubat, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile kurul üyeleri katıldı.