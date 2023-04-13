Çorum'da özellikle KYK-Üniversite Kampusu hattındaki yoğunluğun çözümü için kullanılacak körüklü otobüslerin Çorum'a gelmek üzere yola çıktıklarını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın duyurdu.

Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınan BMC marka körüklü otobüs, KYK ve üniversite kampus alanı güzergahında hizmete girecek.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “UZUUUUUN UZUUUUUN anlatmaya gerek yok, Bayramlığını giymiş geliyor” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

