Körücek Köyü Muhtarlığı ve Körücek Köyü Dayanışma ve Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen yağmur duası ve şükür kurbanı, köy halkının ve çevre köylerden konukların katılımı ile gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz’un organizesi ile düzenlenen yağmur duası öncesi köy halkının katkılarıyla alınan kurbanlar kesildi.



Köy imamı Saffet Demir eşliğinde; bereketli, verimli bir sezon, kazasız-belasız bir çalışma dönemi, dengeli yağış ve birlik-beraberlik için dua eden Körücekliler, daha sonra ise köy konağında lokma paylaştı.

Programa; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Mecitözü CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Mecitözü Belediye Meclis Üyeleri, Dağsaray Köyü Muhtarı Yılmaz Çınar, Akpınar Köyü Muhtarı Hüseyin Keklik, çevre köylerden bazı konuklar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy Muhtarı İlhan Topçu ve Dernek Başkanı Hikmet Yavuz, etkinliğin düzenlenmesi sırasında kendilerine yardımcı olan ve katılan tüm köylülere teşekkür ederek, yağmur ve şükür duası organizasyonun geleneksel olarak sürdürüleceğini söyledi. Topçu ve Yavuz, yemeklerin hazırlanması ve dağıtımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.