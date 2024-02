İhlas Pazarlama Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanları 2023 yılında satış ve pazarlama konusunda ortaya koyduğu başarılı performans ile Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bölge Müdürü Hurşit Şen ve başarılı personel düzenlenen programda ödüllerini aldı başarılarını kutladı. Demet Hanım’ın Çiftliği’nde düzenlenen programa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü Hurşit Şen, Erzincan, Van, Çorum, Kayseri ve Malatya bölge müdürleri ile Erzurum bölge yönetici ve çalışanları katıldı.



İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü Hurşit Şen, 2023 yılını şampiyon olarak kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, aynı azimle 2024 yılında da başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Erzurum bölge toplantısının sadece bir değerlendirme toplantısı olmadığını ifade eden İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Bizim Türkiye'de iki tane ligimiz var. Bölgeler arası yarışma yaptığımız. Bunların içerisinde Süper Lig'in 2023 şampiyonu Erzurum olduğu için hem şampiyonluğunu kutlamak, hem de arkadaşlarımızı ödüllendirmek için buradayız. Çok keyif aldığımız bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımız hak ettiler. Bütün yıl çalıştılar. Tabii burada Erzurum'da gördüğüm sadece bu toplantı değildi. Bölge merkezimizin dışında, mağazamızın, servisimizin bayrağına yakışır şekilde güzel, enerjisi yüksek mekanlar haline gelmiş olması. Ekiplerimizin aile birliği içerisinde başarıyı yakalamış olmaları bizi en çok mutlu eden nokta. Biz İhlas Pazarlama olarak İhlas Ailesinin Türkiye'nin her tarafındaki bayrak taşıyıcı firmasıyız. Yani ticaret yapmıyoruz. İhlas’ı temsil ettiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Yeni ekip arkadaşlarımızı katmak, daha da büyümek istiyoruz. Bunları yaparken de huzurlu, aile birliği içinde kardeş için bir ortam içinde çalışmak istiyoruz. Bizim için sonuçlar, maddi sonuçlar mutlaka ki önemlidir. Ama onlardan daha da önemlisi birlik beraberlik ruhu içerisinde mücadele etmektir. Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi layık bir şekilde, İhlas’a layık bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Son üç dört yılımızda hakikaten maddi imkanların artmasıyla birlikte mağazalarımız, servislerimiz, bölge merkezlerimizde çok ciddi bir atak içerisindeyiz. 2024'de buna devam edeceğimize de yürekten inanıyorum. Bunların içinde de Erzurum'un 2023 şampiyonluğu gerçekten bundan üç dört yıl önce Erzurum'a gelmiştim. Çok farklı bir noktaya geldi. Tabii bunda bizim Erzurum bölgemizde son bir buçuk yılda genel müdürlük yapan Hurşit kardeşim payı var. Kendisini ve ekibini bu noktada da ayrıca tebrik ediyorum. Şükranlarımı da sunuyorum” dedi.

2024 yılıyla ilgili çok farklı açılardan değerlendirmelerinin bulunduğunu anlatan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Biz mali olarak kendimizi 2024 zorluklarına çok hazırlamış durumdayız. Tabii 2024 ilgili bir takım ekonominin getireceği belirsizlikler mevcut. Bu belirsizliklerden dolayı bütçelerimizde de her an farklı kararlar alıp yeni ekonomik şartlara göre uyum sağlayabilecek bir istişare mekanizmanız var. Ve bu dinamik yapımıza çok güveniyoruz. Biz 2023 çok daha iyi neticeler alacağımız bir 2024 bekliyoruz. Ama Türkiye'nin ekonomisi tahmin edilen orta vadeli plana uygun hareket ederse bizim için daha muhteşem sonuçlar olur. Muhtemel olan ekonomik daralmalara karşı da kendimizi hazırlamış durumdayız. İnşallah 2024 bayrağını yine Türkiye'nin her yerinde layık olduğu şekilde taşıyacağız” şeklinde konuştu.