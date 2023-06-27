Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Çorumlu Zeliha Yağmur (53) oğlu tarafından öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta, Zeliha Yağmur (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı, olay yerinden ayrılamadan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.

Talihsiz kadının cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyünde toprağa verilecek.