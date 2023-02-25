Çorum merkez Abdalata Köyü’nde A.S.(21)’nin babasına ait bağ evinde toplanan Habib L.(22), A.S.S.(21) ve Seyit Abdulbaki E.(21), birlikte eğlendikleri esnada Habib L., A.S.’nin babasına ait olduğu iddia edilen av tüfeğini aldı.

Habib L., silahla oynadığı esnada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Seyit Abdulbaki E.’nin başına isabet etti.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Seyit Abdulbaki E.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, A.S., A.S.S. ve H.L., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Seyit Abdulbaki E.’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile otopsi işlemleri için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

