STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Yakup Bakır, Coşkun Yalçın, Ogün Keleş

SAMSUNSPOR: Aykut, Yunus Emre (Yusuf), Alim (Cihan), Zeki, Yusuf Emre, Soner Gönül (Polat), Celil (Ait Bennasser), Osman (Ali Kaan), Kadem Harris (Soner Aydoğdu), Fofana (Ahmet Sağat), Douglas (Gaetan Laura)

ÇORUM FK: Ali (Bayram), Serkan (Mustafa Emre), Erkan (Mertcan), Berkay Can (Salih Zafer), Fatih Selimhan (Emre), Timur (Atakan Cangöz), Ferhat (Murat), Gökhan (Atakan Akkaynak), Hurşit (Selim), Suat (Sabrican), Sinan (M.Mustafa)

GOLLER: Dk. 45 Douglas, Dk. 68 Gaetan, Dk. 82 Ahmet Sağat

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren zirve ortağı Çorum FK ile 1.Lig lideri Yılport Samsunspor, 6 Şubat’ta, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve binlerce can kaybının yanı sıra büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde zarar gören depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan ve Samsun bölgesi hakemlerinden Yakup Bakır’ın yönettiği maçta iki takım da sahaya ideale yakın kadrolarıyla çıktı. Çorum FK, ilk 20 dakikada daha oyunu kontrol eden taraf olan Çorum FK, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü rakibine kaptırdı. İlk yarının son dakikasında, köşe vuruşu organizasyonunda Douglas topu kafayla Çorum FK ağlarına gönderince, ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Çorum FK, ikinci yarıya ilk yarıdaki 11’den 9 oyuncu değişikliği ile başlarken, sadece Erkan Kaş ve Fatih Selimhan ikinci yarıya da çıkan oyuncular oldular. Samsunspor ise ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı.

İlk yarıya oranla ikinci yarıda daha atak oynayan Samsunspor, 68.düakikada Gaetan ve 82.dakikada Ahmet Sağat ile iki gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı bin civarında Samsunspor ve Çorum FK’lı taraftar izlerken, deprem bölgelerinde görev alan arama ve kurtarma ekiplerine her iki takım oyuncuları çiçek taktim ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Tribünler maç boyunca depremden etkilenen illerin plaka kodlarına göre tezahürat yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 7: Sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Erkan ceza sahası çizgisi üzerinden topu penaltı noktası üzerindeki arkadaşı Suat’a gönderdi. Suat topun gelişine sert vurdu top üstten auta gitti.

DAKİKA 11: Samsunspor’da Celil Çorum FK defansının arkasına uzun bir top gönderdi. Celil’den gelen pası göğsü ile yumuşatan Fofana döner dönmez sert vurdu, top üstten auta gitti.

DAKİKA 19: Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Zeki Yavru ara pası ile topu Osman’ın önüne bıraktı. Topla birlikte sıfıra kadar inen Osman topu takım arkadaşı Fofana ile buluşturmak isterken araya Fatih Selimhan girdi ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

DAKİKA 36: Çorum FK gole çok yaklaştı. Orta sahada Berkay Can’ın kazandığı topla atağa kalkan Çorum FK’da Ferhat şık bir ara pası ile topu Hurşit’in önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Hurşit topu kaleciye nişanladı.

DAKİKA 45: GOL! İlk yarının son dakikalarında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Samsunspor 45.dakikada korner kazandı. Celil’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu altı pas üzerinde iyi takip eden Douglas topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-0.

DAKİKA 68: GOL! Çorum FK atağa çıkmak isterken yaptığı presle topu kazanan Gaetan Laura, Çorum FK defansını çalımlarla geçerek topu kaleci Bayram’ın sağından filelerle buluşturdu.2-0

DAKİKA 79: Çorum FK’nın oyundan düştüğü anlarda ataklarını yine sıklaştıran Samsunspor’da ikinci yarı oyuna giren Soner Aydoğdu müthiş bir ara pası ile topu Gaaten’in önüne bıraktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gaetan’ın şutunda top kaleci Bayram’ın ayaklarına çarparak kornere çıktı.

DAKİKA 82: GOL! Gelişen Samsunspor atağında ikinci yarının yıldızı Gaetan’ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Ali Kaan sert vurdu topu kaleci Bayram güçlükle önledi. Bayram’dan dönen topu iyi takip eden Ahmet Sağat takımının üçüncü golünü kaydetti. : 3-0

(Rıfat KARA)