Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İMO Çorum İl Temsilciliği’ni ziyaret ederek üyelerle buluştu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Özergene, yönetimi ve oda üyeleri mesleki sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı.

Toplantıya ayrıca Çevre Şehircilik İklim Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Yasin Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Köksal Çöldaş ve üyeler katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ