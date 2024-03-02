Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da 2023 sonuna kadar artış gösteren yağışlar, 2024'ün ilk 2 ayında düşme gösterdi.

Meteoroloji verilerine göre, ocak ayı uzun yıllar ortalaması 37,4 kilogram olan Çorum merkezde 2024 yılı Ocak ayında 23,8 kilogram, uzun yıllar ortalaması 28,5 kilogram olan Şubat ayında ise 7,4 kilogram yağış düştü.

Buna göre kentte yağışlar ocak ayında yüze 36,36, şubat ayında ise yüzde 74,04 azaldı.

Öte yandan Çorum'da 2023 yılı Ocak ayında 6,4 kilogram, Şubat ayında ise 13,3 kilogram yağış düştü.

Buna göre 2024 yılının Ocak ayında yağışların bir önceki ocak ayına göre yüzde 271,87 arttığı, Şubat ayında ise yüzde 44,36 azaldığı görüldü.

İl genelindeki 23 istasyondan alınan il geneli verilerine göre ise uzun yıllar ortalaması 50,1 kilogram olan yağışlar, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 22 kayıpla 39 kilograma düştü.

- Barajlardaki doluluk oranları

Çorum Belediyesinden alınan verilere göre ise barajlardaki su seviyelerinde düşüş gözlemlendi.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan yüzde 36 rezerve sahip Hatap Barajı'nda kullanılabilir 50 milyon metreküp, yüzde 33 rezerve sahip Yenihayat Barajı'nda kullanılabilir 8 milyon 500 bin metreküp ve yüzde 17.36 rezerve sahip Koçhisar Barajı'nda ise kullanılabilir 28 milyon metreküp su bulunuyor.