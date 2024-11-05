Körfez ilçesinde bulunan bir rafineride şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, ekipler olay yerine sevk edildi.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Rafineri tesisinde meydana gelen yangınla ilgili Tüpraş'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Editör: İHA AJANS