Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Nesrin Körekoğlu’nun eşi, Yakup Körekoğlu’nun kardeşi, İsmail Körekoğlu ve Merve Üstünel’in babası, Soner Üstünel’in kayınpederi, Ümit Körekoğlu’nun amcası, Mustafa Ertürk’ün dayısı olan Nuri Körekoğlu’nun ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedilen Nuri Körekoğlu’nun ailesini ziyaret eden Başkan Aşgın bu ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye Başkanı Aşgın: “Körekoğlu ailesini ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde Hakk’a uğurladığımız şehrimizin tanınan ve sevilen iş insanlarından Nuri Körekoğlu için taziyelerimizi ilettik. Merhuma Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” görüşüne yer verdi.