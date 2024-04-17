Doğada gözükmesi zor olan ve bu sebeple 'Ormanın hayaleti' olarak adlandırılan kedigillerin yırtıcılarından bir vaşak, Sivas’ın Hafik ilçesi Topçuyeniköy’de ortaya çıktı. Çoban köpeklerinin kovaladığı vaşak kendini korumak için kaçarak bir ağacın tepesine tırmandı. Vaşağın ağaçta adeta ecel telleri dökmesi çobanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde vaşağın ağaç tepesinde, çoban köpeklerinin ise yerde vaşağı pür dikkat izlediği görüldü. Çoban köpeklerinin uzaklaştırılmasıyla vaşak bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.



Yusuf Çınar, vaşağı ilk etapta kurt sandıklarını ifade ederek, “Davar yayarken ağaçların arasından köpekler bir şeyler çıkardı. Biz başta kurt sandık. Vaşağın yanına gittiğimizde ağaca çıktı. Baktık ki vaşak. Dişi bir hayvandı. Yanına yaklaştım, videosunu aldım. Bu bölgede zor bulunan bir hayvan. Davarı uzaklaştırdığımızda köpekleri ellerimize aldık. O anda uzaktan baktığımızda vaşak dağa doğru kaçıyordu. Özgürlüğüne yeniden kavuştu” dedi.

(İHA)