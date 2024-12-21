CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve beraberindeki partililer, Çorum’da sanayi kooperatiflerini ziyaret ederek hem sorunları yerinde tespit etti, hem de talepler hakkında bilgi aldı.

S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ile görüşen CHP heyeti, daha sonra Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Ahi Evran Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Çorum Hitit 19 Yapı Kooperatifi Başkanı Nurullah Müstet’i ziyaret etti.

Beraberinde İl Başkan Yardımcıları Kenan Sir, Burak Özten ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Ceylan ile birlikte kooperatifleri ziyaret eden Solmaz, “Çorum’umuz için kim bir çivi çakıyor, kim hizmet getiriyorsa Allah ondan razı olsun. Hizmet edenin, çalışanın, istihdam yaratanın, ekonominin çarklarının dönmesine katkıda bulunan herkesin yanındayız ve destekçisiyiz. Herhangi bir sorun veya talebiniz olursa kapımız sizlere sonuna kadar açık” ifadesini kullandı.

Hıdır Balaban, Yalçın Kılıç ve Nurullah Müstet’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Solmaz, yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerden dolayı da kooperatif yönetimlerini tebrik etti.

Editör: SELDA FINDIK