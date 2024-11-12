Edinilen bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Tümosan Konyaspor, hafta sonunda oynanmak üzere Ahlatcı Çorum FK’ya hazırlık maçı teklifinde bulundu. Teklif, takımda sakat oyuncu sayısının fazla olması ve yabancı oyunculardan bazılarının milli ara nedeniyle verilen izinde ülkelerine gitmeleri nedeniyle geri çevrildi.

Öte yandan, Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından 24 Kasım Pazar günü Esenler Erokspor’la oynayacağı 13.hafta maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.