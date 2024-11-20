Konut kredisi faizlerinde düşüş ivmesi başladı, ancak halihazırda faiz oranları hala kredi çekilebilir düzeyin üzerinde. Son dönemde sıkı para politikası uygulamaları ile birlikte artan kredi faizleri vatandaşların konuta talebini sınırlandırırken, yeterli talep görmeyen konut piyasasında fiyatlar reel bazlı düşüş göstermişti.

Daha önceki dönemlerde konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüş sonrası konut fiyatları birden artış göstermişti. Yani faizler düştükçe konuta talep artmış bu da fiyatları yükseltmişti.

Şu an konutta kredi faizleri hala yüksek seyrederken, fiyatlarda reel kayıp devam ediyor. Bu süreçte konut almak isteyenlerin kafasında ise iki soru işareti yer alıyor. Yüksek faizle konut almak mı, yoksa faiz düşüşünü bekleyip yüksek fiyattan konut almak mı?

KREDİ FAİZLERİ NE KADAR DÜŞTÜ?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Şu anda konut kredilerinde faizler 2.84 seviyelerine kadar geriledi. Daha önce bu oran yüzde 3’ün üzerindeydi. Bu dönemde para politikaları tarafında bazı gevşemelerin sinyalini alıyoruz.

1 MİLYON TL KREDİ ÇEKEN AYLIK NE KADAR ÖDÜYOR?

Şu anda yüzde 2.84 faiz üzerinden 1 milyon TL ve 120 ay vade ile bir kredi çekilmek istendiğinde aylık taksit tutarları 29 bin 421 bin TL ediyor. Toplamda geri ödemesi de 3 milyon 530 bin TL seviyelerinde gerçekleşiyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ KONUT FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Konut fiyatlarıyla faiz oranları arasında bir ilişki var. Finansman kolaylaştıkça talep artıyor ve talep arttıkça da ister istemez konut fiyatları yükseliyor. Şu an için birçok inşaat firmasının yaptığı satışlar maliyetine satışlar diyebiliriz. İkinci eldeki birçok yerde de aynı durum söz konusu. O nedenle son dönemde altın gibi çeşitli yatırım araçlarından, BES ve KKM’den çıkışların gayrimenkule yöneldiğini görüyoruz.

YÜKSEK FAİZLE ÇEKİLEN KREDİ SONRADAN YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

Konut kredisi faizleri düştükten sonra yeniden bir yapılandırma yapmak mümkün. Sadece kalan ana para üzerinden yüzde 2 erken ödeme cezası oluyor. Faiz oranları 60-70 puan bandında düşüş gösterirse yeniden yapılandırmak makul olabilir.

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN YÜZDE 2 SEVİYELERİNE İNER?

Önümüzdeki yıl bu dönemlerde biz faizlerin yüzde 2 seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyoruz. Yapılandırma çerçevesinde taksitlerin daha makul seviyeye çekilmesi mümkün gözüküyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ŞİMDİ Mİ SATIN ALMALI?

Tüketicileri açısından öncelikle bakılan unsur ‘acaba ben bu taksiti ödeyebilir miyim?’ şeklindedir. Ya peşinatı artırarak ödemeyi azaltmaya çalışıyorlar ya da elindeki peşinatı daha az kullanarak taksit ödemelerinde bunu kolaylıkla ödemeye çalışıyorlar. Tüketicilere tavsiyemiz tabi ki ideal evi ideal şartlarda bulmak çok mümkün değil ancak, ev sahibi olmayanlar açısından en azından düşük metrekarede de olsa, talep edilen bölgeden uzak bölgede de olsa bu dönemde konut fiyatları biraz daha stabilken bir yerden başlamak oldukça faydalı.

‘KONUT ALIMI AVANTAJLI’

Merkez Bankası tarafından Konut Fiyat Endeksi açıklandı. Reel anlamda fiyat düşüşler devam ediyor. Reel bazlı düşüş yüzde 14.7 seviyelerinde. O nedenle bu dönemde konut alımı avantajlı hale geliyor. Tüketicilerin bu çerçevede değerlendirmesi lazım. Bu dönemde bir yerden başlamalarını tavsiye edebiliriz.”