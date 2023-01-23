Buna rağmen düşük ve sabit orta gelir elde eden ve çalışan vatandaşların gelirlerinin % 174,3 oranında artmadığını kaydeden Onan, “Bu kesimler nasıl konut sahibi olacaktır? Kimler oluşan fiyatlar üzerinden konut sahibi olabilecektir? Vatandaş kirasını bile zor öderken, mevcut gelirlerinin % 40’ı ile taksit ödeyerek konut sahibi olabilmenin formülünü nasıl bulacaktır?” ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna deklere edilen 0,69 vade farkı ile verilecek konut kredisi ile konut alacak vatandaşların konut almak istediği şehir ve diğer yerleşim yerlerinde GYODER, İnder, Konutder, İMKON ve Türkiye Müteahhitler Derneği üyesi şirketlerin ve müteahhitlerin yaptığı konut projelerine dâhil konutları alabileceklerini anlatan Onan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Haricindeki inşaat şirketleri ve müteahhitlerin diğer şehir ve yerleşim alanlarında yaptığı konutların satışında uygulanacak % 0,69 oranında vade farkı ile verilen konut kredilerinden yaralanamayacak. Bahsettiğimiz derneklere üye olmayan konut üreticileri ellerindeki konutları mevcut ekonomik şartlarda nasıl satacaktır?

Kampanyanın amacı neydi? Kimlerin konut sahibi olmasının önü açılacaktı? Orta gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya yönelik bir çalışma olduğu ifade edilmişti. Çorum da yukarıda isimlendirdiğimiz GYODER, İnder, Konutder, İMKON ve Türkiye Müteahhitler Derneği üyesi kaç inşaat şirketi ve müteahhit vardır? Bu firmaların yaptığı konut veya başladığı konutlar şehrimizde mevcut mudur? Çorum halkı 0,69 vade farkı ile konut alabilecek midir? Maalesef cevap hayır olacaktır. Sebebi ise ortada şartlara uygun müteahhit, konut ve ödeme kabiliyeti olan orta gelirli vatandaş yoktur.

Kampanyanın duyurulması ile ülkemiz genelinde satışta olan konutların fiyatları yükselmeye başlamıştır. Şehrimizdeki konut fiyatlarında da yükselişler gözlenmiştir. Fiyat ve finansal istikrarı sağlanmayan konut edinme kampanyası konut sahibi olmaktan ziyade piyasanın dengesini konut alıcısı vatandaşlarımız aleyhine olumsuz etkilemiştir. Alt ve orta gelir sahibi vatandaşlarımızın konut sahibi olması ve sağlıklı konutlarda yaşaması için gerçekçi sosyal konut projelerinin yapılması ve erişiminin her yerde ve herkese yönelik olması vatandaşımızın en büyük beklentisi ve talebidir.” (Haber Merkezi)

