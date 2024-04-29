Salonu’nda yapılan genel kurulda mevcut Oda Başkanı Dt. Ali Hasdemir güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Hasdemir’in oda yönetim listesinde Dt. Murat Kahraman, Dt. Esen Gübüt, Dt. İlter Eroğlu ve Dt. Öznur Yetgin yer aldı.

GENÇ BAŞKAN ÇALIŞIYOR

Öte yandan “sosyal etkinlik” projesi kapsamında Çorum Eczacılar Odası ile Çorum Diş Hekimleri Odası tarafından Kınık Köyü Okulu öğrencilerine ağız hijyen eğitimi verildi. Proje kapsamında öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasdemir, Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan ile Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e ve projede emeği geçen kişilere teşekkürlerini iletti.(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ