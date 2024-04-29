Çorum eski Vali Şoförü, merhum Arif Özkurşunlu’nun oğlu, Canan Terlemez’in kardeşi, merhum Dr. Sedat Terlemez’in kayınbiraderi, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Nuran Köse Özkurşunlu’nun eşi, Ece ve Ege Özkurşunlu’nun babaları, Ziraat Mühendisi Gülseven Köse ve Avukat Yılmaz Köse’nin damatları, Özel İdare’den emekli, udi Nazif Özkurşunlu’nun cenazesi yarın (30.04.2024 Salı günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.