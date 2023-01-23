Osmancık Ziraat Odası 55 köy ve 18 Mahalle Muhtarlıklarında 73 delege seçimi yapılmasının üzerine Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimine Şenyurt Mahalle Muhtarı Hamdi Demirkan aday olduğunu açıkladı. Osmancık halkının yakından tanıdığı isim Demirkan adaylığını açıkladı. Şenyurt Mahalle Muhtarı Demirkan, yaklaşan oda başkanlığı seçimi öncesinde “Bende adayım” dedi.

Hamdi Demirkan, “Osmancık'ta yıllardır çiftçilik ve esnaflık yapıyoruz. Çiftçilerle ve üreticilerle zaman zaman birebir görüşerek sorunlarına tanık oluyoruz. Osmancıklı çiftçilerimizin daha iyi noktalara gelmesi için bende elimi taşın altına koyarak aday olmaya karar verdim. Tüm delegelerin oylarına talibim, seçimi ben değil Osmancık çiftçisi kazanacak” dedi.

HAMDİ DEMİRKAN KİMDİR?

Hamdi Demirkan Çorum İli Osmancık İlçesi Konaca Köyü nüfusuna kayıtlıdır. İlk-orta ve lise eğitimini Osmancıkta tamamladı. Uzun yıllar çiftçilik ve esnaflık yapan Hamdi Demirkan halen esnaflık yapmakta olup Osmancık Şenyurt Mahallesi Muhtarı. 1983 doğumlu evli ve üç çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)

