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28 Kasım’da Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokakta bir ikamette arkadaşları ile oturan C.Ş., telefonla kendisini arayan O.D. ile konuşmak için dışarı çıktı.

İkili arasında bir nedenle çıkan tartışmada O.D., C.Ş.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı C.Ş., arkadaşları tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan O.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.