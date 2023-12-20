Alınan bilgiye göre F.G.(17) ile N.E.(17), konuşmak maksadı ile D.K.(18)'ya mesaj atarak Buharaevler Mahallesi Buhara 11. Sokağa çağırdılar.

Otomobil ile buluşma adresine gelen F.G. ve N.E., tehditle bulundukları ve küfür ettikleri D.K.'yı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtılar.

Yaralı D.K., olay yerine yakın bir 112 istasyonuna giderek yardım istedi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan süphelilerden N.E., suç aleti 2 adet pompalı tüfek ile birlikte yaralanırken, diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.