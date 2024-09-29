Çorum’da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ile yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre O.G.(29) idaresindeki 19 ADV 241 plakalı motosiklet Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi taş ocağı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ile motosiklettte yolcu olarak bulunan A.İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.