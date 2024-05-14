Bu standartlarda belirtilen koşulları denetlemek ve belge vermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 16 firmaya yetki belgesi verilerek, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında ilan edildi.

Çorum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla ilimizde faaliyet gösteren konaklama tesislerinin sertifika alması için 2023 yılı başında çalışma başlatıldı. Oteller ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından 24 tanesi merkez ve 10 tanesi ilçelerde olmak üzere toplam 34 tane konaklama tesisi Sürdürülebilir Turizm Programı standartları I. aşama belgesi almaya hak kazandı.



OKA PROJESİ İLE

OTELLERE KATKI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından OKA 2023 Teknik Destek Çağrısı kapsamında hazırlanan “Çorum'daki Konaklama Tesislerinin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kriterlerine Adaptasyonu” projesinin destek almaya hak kazanmasının ardından yapılan çalışma ile oda sayısı az olan küçük kapasiteli otellere destek sağlandı. Belgelendirme süreci ile ilgili rehberlik ve bilgilendirme yapılan otellere sertifikalandırma süreci hakkında eğitim verildi.

İlimizin turizm altyapısının geliştirilmesi ve konaklama tesislerinin niteliklerinin artırılmasına büyük katkı sağlaması beklenen proje ile Çorum merkezde faaliyet gösteren 6 konaklama tesisi ve diğer ilçelerden 5 tesis olmak üzere toplam 11 otelin “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası” 1. aşama belge ücretleri OKA tarafından karşılandı.