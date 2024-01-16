Çorum’un gözde okullarından Deneyim Koleji protokol üyelerini ağırlamaya devam ediyor.

Deneyim Koleji’nde Vali Zülkif Dağlı ile başlayan kariyer söyleşisi etkinliklerine İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya da katıldı. Kurucu Mustafa Şimşek, Okul Müdürü Mustafa Üzel ve öğrencilerinin son konuğu İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya oldu.

Gençlerle bir araya gelen Albay Çetinkaya, hem kendisini hem de kurumu tanıtarak onların sorularını yanıtladı. Söyleşinin sonunda Mustafa Şimşek, Komutan Çetinkaya’ya teşekkür ederek günün anısına plaket sundu.