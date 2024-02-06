Mimar Sinan Mahallesi 18.Sokak, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7.Sokak, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak, Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi ve Gülabibey Mahallesi Nurettinbey 1. Sok. sayılı adreslerde bulunan ikametlerin kömürlük kısmında meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelileri K. K. (27), S. K. (28) ve B. C. (23)

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde

yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.