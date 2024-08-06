Yozgat'ta devriye gezen jandarma ekipleri, lastiği patlayıp tarlada mahsur kalan çiftçiye traktörün lastiğini değiştirmek için yardım etti.

Yozgat merkeze bağlı Kızılkoca köyünde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada uzun süre bir traktörün hareketsiz durduğunu fark etti. Traktörü kontrole giden jandarma ekipleri, traktör sahibi Ü.Ç'nin, yardım beklediğini gördü.

Tarla sürerken aracının lastiğinin patladığını ve yardım beklediğini belirten çiftçiye jandarma ekipleri, lastiğin değiştirilmesi için yardım etti.

Çiftçi, mağduriyetini gideren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Editör: İHA AJANS