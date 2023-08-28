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Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı 'Efsane' adlı sinema filminin çekimlerine Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza Köyü’nde başlandı.

AHMET KURAL BAŞROLDE

Başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in paylaştığı filmin çekimleri Çorum'da gerçekleştiriliyor.

Çekimleri için Hacıhamza Köyü’nde özel plato kurulurken evler, iş yerleri ve köy meydanı gibi birçok yapı yeniden inşa edildi.