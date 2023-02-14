Alınan bilgiye göre Ramazan K., 3 gün önce Ulukavak Mahallesi Özgürevler’de ki evinde içtiği kolonya nedeni ile fenalaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan K., tedavi gördüğü yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Ramazan K.’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılarak otopsiye alındı.