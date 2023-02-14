Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, leblebici esnafına çağrıda bulunarak "Afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerine ikram etmek için leblebi gönderelim" talebinde bulunmuştu. Başkan Aşgın'ın bu çağrısına ilk yanıt leblebici esnafı Kadir Karakuş'tan geldi. Karakuş, deprem bölgelerinde canla başla çalışan görevlilere ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlara ikram edilmek üzere bölgeye leblebi göndereceklerini duyurdu. Bu çağrıya daha sonra Hışıroğlu Leblebi sahibi Fikret Hışıroğlu, Hüseyin Karakuş, Lebilebi Kuruyemiş sahibi Ahmet Bayram, Balım Leblebi sahibi Turgay Coşkun ve Kamanlar Leblebi sahibi Sezai Kaman da çadırlara dağıtılmak üzere bölgeye leblebi gönderdi.

Çorum Belediyesi'nin, gerek diğer kurumların, gerekse vatandaşların deprem bölgeleri için seferber olduklarını hatırlatan Çorumlu leblebici esnafı, "Biz de sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan ekiplerimize ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşlarımıza Çorum'un meşhur leblebisinden ikram etmek için gerekli hazırlıklara başladık. Bu zor günleri Türk Milleti olarak hep birlikte aşacağız" şeklinde konuştu.