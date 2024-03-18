CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ziyaret ettiği iş yerlerinde umut tazeledi ve vatandaşlardan değişim istedi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Çöphüseyinoğlu, Milönü’nde de yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Ziyaretlerde şehrin mevcut durumu, geleceği ve çözüm yolları konusunda esnaf ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Çöphüseyinoğlu, bu konuda görüşlerini dinlendi.



Çöphüseyinoğlu, “Çorum’un zengin, kültürel tarihi ve doğal güzelliği bu şehri sadece yaşanılabilir kılmakla kalmayıp, aynı zamanda bölge için bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Ancak bunun için acilen köklü bir değişime ihtiyacımız var" dedi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, vatandaşların dile getirdiği istekler doğrultusunda, Çorum’un her köşesinin eşsiz güzellikleri ve derin tarihine sahip çıkılması gerektiğini, bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmanın da hızlanması gerektiğini, şehrin daha yaşanabilir, daha adil ve daha müreffeh bir şehir olmasını istediklerini kaydetti.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)