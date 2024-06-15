Türkiye’nin yarınları ve geleceğine yön veren öğrencilere seslenen Abdullah Kodek; “Güçlü yarınlarımızın teminatı olan sizlerin çağımızın tüm yeniliklerine hâkim bireyler olarak yetişmesi, milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum.

Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor; aileniz ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmenizi, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve özel olarak bol bol kitap okumanızı istiyorum” dedi.

Öğrencileri kendi evlatlarından ayırmadan, gecesini gündüzüne katarak kaliteli bir eğitim alması için çaba sarf eden meslektaşlarına da seslenen Kodek: “Eğitimin bir ekip işi olduğu bilinciyle her zaman yanımızda yer alan değerli velilerimize ve tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İyi tatiller...” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ