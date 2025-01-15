İl Koordinasyon Kurulu toplantısında DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Saadettin Ceylan, barajlardaki doluluk oranı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Çorum’daki barajların doluluk oranlarını açıklayan Ceylan, şu bilgileri verdi; "Yenihayat Barajı aktif doluluk oranı yüzde 36, Çorum Barajı yüzde 74, Alaca Barajı yüzde 22, Hatap Barajı yüzde 29, Koçhisar Barajı yüzde 8, Obruk Barajı yüzde 61."

KOÇHİSAR ALARM VERİYOR

Kentin içme suyu ihtiyacının bir kısmının karşılandığı Koçhisar barajındaki doluluk oranı korkuttu.

Barajda doluluk oranı yüzde 8’ler seviyesinde seyrederken, Çorum il merkezi ve Alaca ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, 13 köyün de tarımsal sulama amacıyla faydalandığı barajda su rezervi 9.7 milyon metreküpe kadar düştü.

161 milyon metreküp kapasiteye sahip barajda, su seviyesinin kritik kodun altına düşmesi nedeniyle geçtiğimiz yıl su alımı durdurulmuştu.

SUNGURLU BARAJI’NIN YÜZDE 65’İ TAMAMLANDI

Ceylan, Çorum’daki en büyük su projelerinden biri olan Sungurlu Barajı’nın yüzde 65’inin tamamlandığını 2025 yılında gelecek ödenek ile büyük ölçüde projenin tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Proje ile Sungurlu’nun hem içme suyu hem de sulama sorununun büyük ölçüde çözülmesi bekleniyor.