Haftaya averajla lider giren İstanbulspor’un Fatih Karagümrük’e 1-0 yenildiği dakikalarda Şanlıurfaspor’la sahasında karşılaşan Kocaelispor, liderlik şansını elinin tersiyle geri çevirdi.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Şanlıurfaspor maçı oldukça çekişmeli geçti. Kocaelispor, genelinde üstün oynadığı maçta galibiyete yakın taraf olarak görünürken aradığı golü bir türlü bulamayınca beraberliğe razı gelmek zorunda kaldı.
0-0 biten maçın ardından Kocaelispor puanını 13’e, Şanlıurfaspor ise 7’ye yükseltti.
Editör: HABER MERKEZİ