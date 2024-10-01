Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde haftaya lider giren İstanbulspor, Fatih Karagümrük’e yenilmesine rağmen rakiplerinin de puan kaybetmesi üzerine zirvedeki yerini korudu.
İstanbulspor’la Fatih Karagümrük’ü karşı karşıya getiren İstanbul derbisi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı. Çekişmeli geçen maçı bir topu da direkten dönen Fatih Karagümrük, Wesley’in 29.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından İstanbulspor 13 puanda kalmasına rağmen averajla liderliğini sürdürürken, üçüncü galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 12’ye yükseltti.
Editör: HABER MERKEZİ