Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ilkbaharın gelmesiyle birlikte görsel şölen yaşanıyor. Su papatyaları ve rengarenk çiçeklerle kaplanan deltada kartpostallık görüntüler oluştu. 2023 yılında yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği delta Ramazan Bayramı tatilinde ise yaklaşık 7 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği deltada özellikle hafta sonları yoğunluk iki katına çıkıyor.



Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalardan birisi olma özelliğine sahip. 13 Nisan 2016'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulamalarla doğal yaşama insan müdahalesi en aza indirildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin koruma amaçlı çalışmalarının olumlu geri dönüşleri hızla alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyaretçiler sadece bisiklet, elektrikli bisiklet, akülü araçlarla deltayı gezebiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında deltayı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Uygulanan tedbirlerle birlikte deltadaki gerek kuşların gerek diğer yaban hayvanlarının sayısı her geçen yıl artarken göçmen kuşlar deltada yoğun bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin Türkiye’de doğal yaşamın ve yaban hayatının korunduğu en özel alanlardan birisi olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti hem şehrimiz hem ülkemiz için önemli bir nokta. Yaban hayatının koruma altında olduğu ve bu kapsamda tüm tedbirlerin uygulandığı bu özel alanı ülkemizde ve yurt dışında daha çok insanın görmesini haberdar olmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak doğa harikası bölgenin korunmasını sağlamanın yanında misafirlere de en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içindeyiz. Özellikle kuş gözlemcilerin, fotoğrafçıların, doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bölge özelikle ilkbaharda yemyeşil ve çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuştu. Kıymetli hemşehrilerimi ve kentimize il dışından gelen yerli ve yabancı turistleri mutlaka Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, habitat çeşitliliği ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15’ine, ülkede görülen 500 kuş türünden de 365’ine ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği delta her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alıyor. Özellikle bahar döneminde binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

(İHA)