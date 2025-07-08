Kızılay Alaca Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara bronz ve gümüş madalyaları ile teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt ve Dr. Symbat Ospanova katılımıyla gerçekleşen törende, kan bağışı ile hayat kurtaran bağışçılar onurlandırıldı. Etkinlikte, 10 kez kan bağışında bulunan gönüllülere bronz madalya, 25 kez bağışta bulunanlara ise gümüş madalya verildi. Madalya almaya hak kazananlara teşekkür belgesi verildi.

Kızılay Şube Başkanı Yurt yaptığı açıklamada, “Düzenli kan bağışıyla insan hayatına dokunan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Kan bağışı sadece bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda bir insanlık görevidir” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda toplu fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik sonlandırıldı.

Kızılay yetkilileri, toplumun kan bağışı konusundaki duyarlılığını artırmak adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi