Alaca Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Arslan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, belediye hizmetleri ve yatırımlarla ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından Haziran ayı meclis toplantısının karar özeti okunarak kabul edildi.

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçilerek başta imar olmak üzere birim müdürlüklerinden gelen teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada aldıkları kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi