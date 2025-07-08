Çorum’un Alaca ilçesinde yeni hasat sezonunun açılışı dolayısıyla Ticaret Borsası’nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, sezonun ilk mahsullerinin alıcılara tanıtımı yapıldı. Törende konuşan protokol üyeleri, çiftçilerin ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Yapılan satışlarda yılın ilk arpanın kilogramı 10,83 TL ile 11,62 TL arasında, buğdayın kilogramı ise 8,22 TL ile 13,74 TL arasında alıcı buldu. Tritikale ise 11,30 TL'den işlem gördü. Törene Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, borsa yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Muhabir: İHA AJANS